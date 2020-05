Het is eindelijk zover. Sony heeft aangekondigd dat ze op 4 juni een digitaal evenement gaan organiseren. Via een livestream kunnen gamers dan wat meer van de content zien, die je straks op je PlayStation 5 kan spelen. Eerder hebben we natuurlijk al Godfall mogen aanschouwen en ook Quantum Error heeft een goede eerste indruk achtergelaten met zijn horror setting in de ruimte.

Van sommige third party studio’s weten we ook al welke games er voor de PlayStation 5 in ontwikkeling zijn, zoals Outriders van Square Enix en Assassin’s Creed: Valhalla van Ubisoft. Maar echt imponerende games, die zich ruimschoots onderscheiden tegenover de huidige generatie, dat hebben we nog niet echt gezien. Natuurlijk zijn Hellblade 2 of Halo: Infinite van Microsoft erg tof, maar het waren geen in-game beelden wat we bij de onthullingen te zien kregen.

Sony, die tot nu toe toch wel een beetje in de schaduw van Microsoft staat, kan daar nu verandering in brengen. De Unreal Engine 5 tech demo was indrukwekkend en het gesprek van de dag, maar het blijft hoe dan ook een tech demo. Tijdens het PlayStation 5 evenement van later deze week zullen we eindelijk echt gaan zien waartoe de PlayStation 5 in staat is, dit ongetwijfeld via exclusieve titels van Sony’s eigen studio’s.

De focus ligt ook op de games, zo heeft Sony te kennen gegeven, maar dat brengt ons gelijk bij een klein puntje van kritiek. Waar is/blijft de console? Want of we die nu eindelijk ook te zien gaan krijgen is nog steeds erg onzeker. Een mooi onderwerp om eens aan jullie voor te leggen in een nieuwe Jouw mening. Het is vrij opmerkelijk dat we de console nog niet gezien hebben en dat Sony ons vooral met games wil inpalmen op 4 juni. Op zich logisch, want daar draait het uiteindelijk om, maar dat neemt niet weg dat we daar alsnog kritisch naar kunnen kijken.

Sony lijkt te voeren dat games belangrijker dan de console zelf zijn. Delen jullie die veronderstelling ook? Want hoe mooi of lelijk dat ding ook is, als je er niks op te spelen hebt, dan maakt het apparaat zelf ook weinig uit. Of vind je juist dat we eerst de console te zien moeten krijgen als een soort fundament waarop dan verder gebouwd kan worden, gezien de console uiteindelijk het basispunt ofwel startpunt is voor de nieuwe generatie.

Wat een verklaring kan zijn dat Sony de console nog in de schaduwen houdt, is dat er problemen schijnen te zijn met de koeling van de console. Of althans, dit was een geruime tijd een van de kopzorgen. Dit kan natuurlijk van invloed zijn op het ontwerp van het apparaat, waardoor Sony er nog niet klaar voor is om het definitieve product te onthullen. Dan heeft Sony weinig andere keuze dan ons zoet te houden met een digitale showcase van games.

Goed, we werpen wat invalshoeken op, maar wat is jullie perspectief hierop? Games zijn uiteindelijk het belangrijkste voor elke console, maar doet Sony er goed aan de focus puur daarop te leggen? Of is het tijd om eerst de console uit de doeken te doen en dan te gaan knallen met de games? Er zijn genoeg voor- en tegenargumenten te verzinnen en die kan je hieronder kwijt.