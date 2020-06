Er is lang om gevraagd, maar inmiddels is het zover. Call of Duty: Warzone heeft nu officieel een Duo’s modus. Spelers van de game hebben dat natuurlijk allang gemerkt en ja, we zijn wat laat, maar mocht je niet op de hoogte zijn, dan bij dezen: het is mogelijk om in duo’s Call of Duty: Warzone te spelen.

Met deze toevoeging is het mogelijk om deze modus alleen, met twee, met drie én met vier man te spelen. Daarnaast heeft Infinity Ward een Quad optie toegevoegd aan de Plunder modus. Verwacht morgen overigens nog meer updates, gezien dan het vierde seizoen van start gaat.