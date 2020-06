Een half jaar voor de release van de PlayStation 4 bracht Naughty Dog The Last of Us uit, die ze later opnieuw hebben uitgebracht als remaster voor de PlayStation 4. De geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft, want The Last of Us: Part II verschijnt bijna en over pakweg een half jaar is de PlayStation 5 hier.

Sony en Naughty Dog hebben in tegenstelling tot de vorige keer nu echter vooralsnog geen plannen om The Last of Us: Part II straks opnieuw uit te geven, maar dan voor de PlayStation 5. Dit heeft PlayStation CEO Jim Ryan tegenover CNET aangegeven, die daarnaar vroeg.

Ryan gaf hierbij aan dat The Last of Us: Part II de generatie definiërende game moet zijn en dat dezelfde titel straks zonder enige problemen op de PlayStation 5 hardware kan draaien. Met andere woorden, dit is een titel die onder backwards compatibility valt. Wat te verwachten was.

Wat Naughty Dog eventueel nog zou kunnen doen, als de release van de nieuwe console daar is, een update met upgrades aanbieden. Dit zodat The Last of Us: Part II optimaal gebruikmaakt van de beschikbare kracht voor nog wat mooiere plaatjes.