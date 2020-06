The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima verschijnen allebei op korte termijn en dat zijn de twee laatste grote PlayStation 4 exclusieve releases van Sony. Sony zal op de PlayStation 5 natuurlijk doorgaan met het uitbrengen van exclusieve Triple-A titels, maar die games zullen niet cross-platform zijn.

Jim Ryan heeft in een interview met GamesIndustry.biz aangegeven dat cross-gen games niet iets is waar Sony zich mee bezig zal houden. De filosofie van het bedrijf is dat als er nieuwe hardware is, dat games optimaal gebruik moeten maken van de features en functionaliteiten die de vorige generatie niet biedt.

Met andere woorden: Sony wil exclusieve PlayStation 5 games technisch niet uitkleden om ze ook speelbaar te maken op de vorige PlayStation. Klinkt logisch, maar Ryan spreekt hier alleen namens Sony en zijn first-party studio’s. Andere uitgevers houden zich wel met cross-gen games bezig en daar krijgen ze van Sony alle vrijheid toe.

Dat betekent automatisch ook dat Ghost of Tsushima straks de allerlaatste exclusieve PlayStation 4 release van Sony Interactive Entertainment zal zijn

“We have always said that we believe in generations,” said Ryan. “We believe that when you go to all the trouble of creating a next-gen console, that it should include features and benefits that the previous generation does not include. And that, in our view, people should make games that can make the most of those features.”