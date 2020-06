Alhoewel momenteel alle ogen op The Last of Us: Part II zijn gericht, mogen we niet vergeten dat we een maandje later ook nog Ghost of Tsushima mogen verwachten. Deze game kreeg niet zo lang geleden nog een State of Play-aflevering, waarin 18 minuten aan nieuwe gameplay werd getoond. De beelden zagen er veelbelovend uit, maar wekten tegelijk ook verschillende vragen op bij gamers. Die vragen werden gebundeld en aan Nate Fox en Jason Connell van Sucker Punch voorgelegd. Hun antwoorden zijn te lezen op het PlayStation blog.

Je kan de volledige Q&A sessie nalezen, maar hieronder kan je ook een samengevatte versie bekijken waarin verschillende interessante weetjes over de game worden onthuld. Ghost of Tsushima zelf verschijnt op 19 juli.