De PlayStation 5 heeft nog geen releasedatum, maar Sony heeft meermaals aangegeven dat we de console eind dit jaar mogen verwachten. Ook de coronapandemie lijkt vooralsnog niet te zorgen voor forse problemen en dat is waarom Jim Ryan in een interview met CNET nogmaals benadrukt dat ze op schema liggen en dat alles goed gaat.

De PlayStation 5 zal wereldwijd gelijktijdig uitgebracht worden, ze liggen absoluut op schema en de console zal dit jaar zeker verschijnen. Maar wat nu als er gaandeweg toch nog complicaties optreden wat betreft de productie? Het mag er nu nog goed uitzien, maar dat zegt natuurlijk niets in deze onzekere tijd.

Op dit moment heeft Sony geen indicaties dat er kwantiteitsproblemen zullen zijn en als die er zijn, dan wijken die niet af van voorgaande console launches. Met andere woorden, de oplage kan misschien wat beperkt zijn, maar grote problemen zal het niet vormen. Het is in ieder geval verstandig om de console in pre-order te plaatsen, dan heb je zekerheid.

“Right now, we’re not seeing anything saying to us there’s going to be problems with quantities or we won’t be able to launch the way we want,”