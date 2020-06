Eén van de meest prangende vragen omtrent de PlayStation 5 is wat de console zal gaan kosten. Sony heeft tot op heden altijd de boot afgehouden en het ziet er niet naar uit dat we heel snel meer te weten zullen komen. De benadering van Sony is ook precies andersom, zij stellen namelijk dat de prijs de beste waarde propositie moet bieden.

Dat betekent dat Sony niet per se voor de laagste prijs gaat, maar voor een prijs die te rechtvaardigen is in de zin van wat men er voor terugkrijgt. Dat is natuurlijk het apparaat, maar ook de ervaring die men ermee heeft, de games, specifieke en unieke features, enzovoort. Het is wat dat betreft een interessante kijk, die Jim Ryan deelde in een interview met GamesIndustry.biz.

“I think the best way that we can address this is by providing the best possible value proposition that we can. I don’t necessarily mean lowest price. Value is a combination of many things.”

“In our area it means games, it means number of games, depth of games, breadth of games, quality of games, price of games… all of these things and how they avail themselves of the feature set of the platform.”