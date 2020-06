Het Franse Dontnod Entertainment is naar buiten gekomen met leuk nieuws, want het bedrijf heeft een nieuwe studio geopend die zich vestigt in Montréal, Canada. Dontnod Entertainment heeft zich intussen al meermaals bewezen met games zoals Vampyr, Life is Strange en Remember Me. Oskar Guilbert, CEO van Dontnod Entertainment, gaf het volgende statement in een persbericht:

“We are delighted to share our plans of expansion with the opening of this new office in Montreal, completing the talented team working out of Paris. Our goal is to create video games as close as possible to our community’s expectations. With this new international team, we will be able to envision even more ambitious titles and keep writing wonderful stories for our players.”