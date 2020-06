Fortnite. Je houdt ervan of je hebt er een spuughekel aan, een gulden middenweg lijkt er vooralsnog niet te zijn. Niemand kan echter ontkennen dat de battle royale game van Epic Games tot dusver al zijn slagen thuis heeft gehaald. Het spel is nog steeds immens populair en verrassende in-game gebeurtenissen – zoals het moment waarop heel de spelwereld plots in een zwart gat gezogen werd – houden de inhoud fris. Dit soort zaken vereist echter het nodige voorbereidingswerk.

Om alles klaar te krijgen, zal het tweede hoofdstuk van het derde Fortnite seizoen dan ook een week later van start gaan dan gepland. Deze update lanceert nu op 11 juni. Fans krijgen echter ook de raad om op 6 juni rond 19:00 uur aanwezig te zijn, bij voorkeur een halfuur vóór het aanvangstijdstip. Dan zal namelijk het eenmalige evenement ‘The Device’ plaatsvinden. Naar goede gewoonte hebben we geen flauw benul wat dit evenement precies zal inhouden. Be there, or be square.