Verfilmingen van videogames leveren doorgaans niet de beste eindresultaten op. Toch brengen ze geld in het laatje. En naarmate de videogame industrie groter wordt, tonen ook steeds meer mensen uit het filmwereldje interesse. Cate Blanchett, onder andere bekend als Galadriel in The Lord of the Rings en Hella in Thor: Ragnarok, is de meest recente grote naam die aan een dergelijk project wordt toegewezen. Ze zal namelijk de rol van Lilith voor haar rekening nemen in de Borderlands film.

De film wordt geproduceerd door Lionsgate en deze uitgever was maar al te blij om dit heuglijke nieuws aan te kondigen. Het casten van Cate Blanchett maakt de film meteen een stuk interessanter, aangezien de actrice een behoorlijk indrukwekkend palmares kan voorleggen. Regisseur Eli Roth is ook uitermate tevreden. Volgens hem is Blanchett niet alleen een grote naam; ze zorgt er ook voor dat de lat voor haar medespelers een flink stuk hoger gelegd wordt.