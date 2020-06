Death Stranding was een behoorlijk unieke game. Zo uniek dat lang niet iedereen het spel naar waarde wist te schatten. Dit bleek voor fans toch een reden tot ongerustheid te zijn. Wat als Death Stranding het niet goed genoeg deed aan de kassa? Zou een flop geen negatieve invloed uitoefenen op eventuele toekomstige projecten van god geestelijke vader Hideo Kojima?

Die zorgen blijken nu nergens voor nodig te zijn. In een recent interview liet Kojima namelijk optekenen dat Death Stranding wel degelijk winst gemaakt heeft. Zijn volgende project komt niet in gevaar en is achter de schermen in een opstartfase. Hij maakt meteen ook van de gelegenheid gebruik om te ontkennen dat hij de Metal Gear Solid of P.T. licentie verworven heeft.

Goed nieuws en minder goed nieuws, dus… maar zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.