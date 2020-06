Een poosje terug kondigden Kylotonn en Nacon aan dat ze de komende jaren WRC-games zullen gaan maken en hoewel dat in de lijn der verwachting viel, gezien ze dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan, was de aankondiging van meerdere games toch wat ongebruikelijk.

Nu is duidelijk waarom, want na 2022 zal de huidige ontwikkelaar niet langer games kunnen maken onder de officiële licentie, omdat Codemasters het stokje over zal nemen. De bekende Britse ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze een licentieovereenkomst hebben getekend die van 2023 tot 2027 loopt.

Codemasters maakt al jaren rallygames, maar de officiële licentie hadden ze niet tot hun beschikking. Met het sluiten van deze overeenkomst maakt Codemasters weer een nieuwe stap die wellicht het beste van de DiRT franchise samenbrengt met het officiële kampioenschap. Het nadeel is echter dat we er nog lang op moeten wachten.