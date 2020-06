Het PlayStation Blog is een belangrijke bron voor informatie, gezien Sony dat platform al sinds jaar en dag gebruikt om eigen nieuws aan te kondigen, alsook om third-party games in de spotlights te zetten. Dat gebeurde tot voor kort op gelokaliseerde varianten van het blog, maar Sony is het nu meer aan het centraliseren.

In plaats van dat het aparte websites zijn, is het nu één site met verschillende taalopties. Daarmee is ook de Engelse Europese variant komen te vervallen, gezien er nu een globale Engelse versie is. Wel zal Sony aan een manier werken om de informatie passend te maken voor Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, oftewel Europa.

Met andere woorden, er komt nog een Engelse variant met informatie die correct is voor Europa. Dit omdat releasedata, releases en andere aankondigingen per continent nog weleens kunnen afwijken.