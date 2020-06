Bijna twee maanden geleden deelde Sony de eerste afbeeldingen van de DualSense, de controller die hoort bij de PlayStation 5. In de weken daarvoor én daarna verschenen er meermaals patenten die hinten naar een aantal mogelijke features, zoals een ingebouwde vingerafdrukscanner.

Er komt nu een extra patent bij op de al vrij grote stapel, want een recent ingediend document wijst erop dat de DualSense mogelijk draadloos opladen gaat ondersteunen via een speciale adapter, die je achterop de controller kunt klikken. Daarbij zou de adapter ook nog eens extra knoppen kunnen bevatten, zoals we dat eerder zagen bij de Back Button Attachment voor de DualShock 4.

Patenten worden lang niet altijd uitgewerkt naar een volledig product, maar het ziet ernaar uit dat Sony wel goed geluisterd heeft naar de feedback van de DualShock 4, die nou niet bekend staat om de uitstekende levensduur van de batterij. De mogelijkheid om de DualSense draadloos op te kunnen laden zou daarbij ook nog eens voor wat extra gemak kunnen zorgen.

“A wireless charging adapter that can snap onto a computer game controller can be inductively coupled to a charging base to wirelessly recharge a battery in the controller. The adapter also can include keys that mirror keys on the controller so that a gamer can remove the adapter with controller from the charging base, keep the adapter on the controller, and use both the controller keys and adapter keys to control a computer game.”