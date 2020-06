In het verleden heeft het PlayStation Network meer dan eens problemen gehad, met de ‘hack’ van 2011 als grootste ‘ramp’. Ook de betrouwbaarheid liet vaak te wensen over, maar Sony heeft er alles aan gedaan om dit te verbeteren.

Op dit moment verkeert het PlayStation Network in een status dat het stabiel functioneert, dat het weinig te maken heeft met uitval en het kan grote hoeveelheden spelers aan. Daar is Jim Ryan, CEO van Sony PlayStation, erg trots op, zo laat hij weten in een interview.

De technische issues waar Sony en gamers mee te maken hebben gekregen, is iets wat nu echt tot het verleden behoort. Het bewijs daarvan is geleverd in de afgelopen maanden, waarbij veel mensen thuiszaten vanwege de pandemie en het netwerk een fors verhoogde activiteit zag.

“We have devoted a lot of effort to making sure our network works. I am really proud of what we’ve done there. The days when Sony was criticized for the resilience of its networking activity – that should be consigned to history. The levels of engagement are just off the radar screen, both in terms of the number of people and the amount of time that they are playing. And the network has stood up just fine.”