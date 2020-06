Sony zal binnenkort de eerste PlayStation 5 games van zichzelf gaan laten zien en één van de games die verwacht wordt is de nieuwe remake van Bluepoint. Deze game is al lang in ontwikkeling en zou een “visuele benchmark voor next-gen” moeten zijn.

Dat schept natuurlijk hoge verwachtingen, waarbij het gerucht gaat dat het een Demon’s Souls remake betreft. Niets is zeker, maar de CTO van de studio, Peter Dalton, was op Twitter buitengewoon enthousiast over de showcase van aanstaande donderdag, die nu is uitgesteld.

“It is time to push forward and leave our old gaming limitations behind us.”

Nu zegt dat niets concreets over de aanwezigheid van de game van Bluepoint, maar het is erg aannemelijk dat we hun game bij de PS5-onthulling te zien krijgen. De laatste release van deze ontwikkelaar was de remake van Shadow of the Colossus, die in februari 2018 uitkwam. Met andere woorden, ze zijn al tweeënhalf jaar met de nieuwe remake bezig. Dat is een lange periode en het zou vanuit dat perspectief zomaar kunnen dat het een launchgame voor de PlayStation 5 betreft.