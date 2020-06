We moeten nog drie kleine weekjes wachten, maar dan ligt The Last of Us: Part II eindelijk in de winkelrekken en kunnen we met z’n allen aan de slag met Naughty Dog’s langverwachte actie-game. Wij hebben de game inmiddels ook ontvangen en de review kun je op 12 juni bij ons teruglezen, maar er is inmiddels gelukkig weer wat bekendgemaakt over het nieuwe verhaal van Ellie en Joel.

Zo vertelt lead gameplay designer Emilia Schatz dat The Last of Us: Part II meer dan zestig verschillende toegankelijkheidsopties heeft. Hierbij kun je dus denken aan instellingen voor de kleur en grootte van de ondertiteling, een text-to-speech optie, audiohints en een aanpasbare besturing.

Volgens Schatz was het de intentie om elk mogelijk obstakel die de spelers kunnen tegenhouden, hen te ontnemen, daarom zijn dit soort instellingen vroeg in het ontwikkelproces meegenomen in het ontwerp. Hierbij wil ze echter benadrukken dat het niet gaat om de game makkelijker te maken, maar om er juist voor te zorgen dat iedereen de game op dezelfde manier kan ervaren: