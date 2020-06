Aanstaande donderdag zou het moment daar zijn dat Sony de eerste PlayStation 5 games zou laten zien, maar vanwege de situatie in Noord-Amerika heeft Sony het evenement uitgesteld. Wanneer de showcase nu zal plaatsvinden is niet bekend, maar naar verwachting zal het uitstel niet al te lang zijn.

Ondanks dat we alsnog even moeten wachten, is het evenement voor Sony natuurlijk een spannend moment, gezien ze normaliter een E3 persconferentie voor dat soort aankondigingen aangrepen. Maar gezien zij niet langer op de E3 aanwezig zijn én omdat de beurs geannuleerd is, wijken ze uit naar een digitale showcase.

Sinds de aankondiging vorige week is het aftellen en hoewel er rondom een E3 persconferentie altijd een soort hype is, is dat nu nog een beetje aankijken. Desalniettemin heeft Sony de intentie om een show neer te zetten waar je u tegen zegt. De digitale showcase die binnenkort zal plaatsvinden moet een soortgelijke impact hebben als de E3 persconferenties van weleer, en Sony is er zeker van dat het ze gaat lukken.

In een interview met de BBC zegt Jim Ryan, CEO van Sony PlayStation, het volgende:

“Normally you would be in Los Angeles in some auditorium with 2,000 other people. You’d be able to cut the adrenaline and the testosterone with a knife. We’ve got to find a way to do that and give the community little bit of a jolt. When you watch the show next week, I think you’ll see that we’ve been able to do that.”

Het doel van Sony is om de totale PlayStation community aan te spreken, maar ook daarbuiten wil Sony mensen bereiken. Sony hoopt dat mensen net zo enthousiast zijn als dat ze zijn bij een E3 showcase waarbij men in de zaal zit.