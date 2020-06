Normaliter staat het rond deze tijd van het jaar bol van het E3-nieuws en de bijbehorende leaks en geruchten. Het evenement gaat wegens de coronapandemie dit jaar helaas niet door, maar gelukkig maakt men hier en daar nog wel eens een foutje met dingen te vroeg online zetten. Ook nu weer, want de webshop ShopTo plaatste onlangs een listing voor een Prey VR-game die mogelijk op komst is.

De listing is inmiddels alweer verwijderd, maar Twittergebruiker Nibel was er als de kippen bij om eerst nog even een screenshot te maken van de boxart, die helaas niet veel meer onthult dan een titel en het “PlayStation VR Required”-label. Daarom weten we dus niet of het gaat om slechts een VR-versie van de Arkane reboot of bijvoorbeeld een gloednieuwe titel.

Of en wanneer Bethesda de game gaat aankondigen is nog maar de vraag, gezien zij zo’n twee maanden terug hebben aangegeven dat ze de digitale showcase die ze hadden gepland – ter vervanging van de E3 – hebben geannuleerd. Voor nu nemen we dit gerucht dus ook met het standaard korreltje zout.