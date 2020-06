Op pc is het natuurlijk een bekend fenomeen. Je downloadt wat mods voor Skyrim en iedereen loopt erbij als een alien, is de maan de Death Star en paarden kunnen ineens vliegen. Of wat te denken dat je als een Harambe in GTA V kan rondrennen of als de Hulk, Iron Man of Harry Potter? Mods zijn de extra smaakjes in games die niet op de consoles beschikbaar zijn. En dat is best jammer, want mods kunnen voor een alternatieve ervaring zorgen en ook kunnen ze je een lach tijdens het spelen bezorgen.

Er is natuurlijk een belangrijke reden dat mods weinig tot niet beschikbaar zijn op consoles en dat is omdat het gesloten systemen zijn. Ontwikkelaars en uitgevers willen (in veel gevallen) tot op zekere hoogte de volledige controle over deze games behouden en een beetje beveiliging komt er natuurlijk ook bij kijken. Mods kunnen bepaalde aspecten van een game omzeilen en dat kan erin resulteren dat iets niet altijd even eerlijk verloopt. Denk bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken van bepaalde uitdagingen of jezelf een bepaalde currency toekennen, waarvoor je anders erg lang moet grinden.

Daarnaast is bijvoorbeeld ook Sony niet al te happig op mods, gezien ze dan zouden toelaten dat games aangepast worden. Dat in het licht van een gesloten systeem, zou niet mogelijk kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, mods zijn nog steeds razend populair op de pc en ook ontzettend gewild op consoles, als we een beetje rondkijken op het web. Sterker nog, zoiets werd al uitgeprobeerd in bijvoorbeeld Fallout 4, waarin je met een bepaald aantal punten bepaalde mods van de community kon ‘aanschaffen’ en toevoegen aan je game. Hierbij was wel aan de orde dat elke mod eerst goedgekeurd moest worden door Bethesda en ook het aanbod was erg schaars. De uiteenlopende gekke taferelen waren ook bij die game enkel beperkt tot de pc-versie.

Een ander leuk voorbeeld was dat je in Unreal Tournament 3 met Master Chief kon rondrennen op de pc en persoonlijk had ik in The Elder Scrolls IV: Oblivion de movesets van Devil May Cry geïmplementeerd, zodat ik als Dante los kon gaan met een lightsaber. Allerlei voorbeelden wat door regulatie en controles niet mogelijk zou zijn op consoles en dat is best jammer. Maar, nu we naar de next-gen systemen gaan, kunnen dingen natuurlijk veranderen. Als we bijvoorbeeld naar het ecosysteem van Microsoft kijken, waarin alle Xbox Ones, Series X en pc-versies uiteindelijk met elkaar verbonden kunnen worden, zou een universele toepasbaarheid van mods ineens een stuk gemakkelijker zijn. Dit puur vanwege de algehele infrastructuur van de systemen en het netwerk, waarbij alles tot één familie behoort.

Met andere woorden: de next-gen consoles staan meer in lijn met pc’s qua techniek en ontwikkeling, waardoor mods een realistische aanvulling kunnen worden voor games op console. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de PlayStation 5 en de verbintenis van Sony met de pc. Sony gaat exclusieve PS4-games op pc uitbrengen, waarvan Horizon: Zero Dawn de eerste is. Sony zoekt ook de toenadering naar de pc markt, waarbij het ook andersom kan werken. Mods voor de games van Sony op pc toelaten zou de deur kunnen openen voor mods op de nieuwe PlayStation.

Goed, het zijn wat hersenspinsels die we deze week aan jullie in de Jouw mening willen voorleggen. Het punt dat we willen maken is dat mods een belangrijkere rol moeten gaan innemen ten tijde van de volgende generatie. Afgezien van dat het leuk is, kan het ook de ervaring behoorlijk verrijken en de afscheiding tussen pc en console wordt hierdoor kleiner, wat sowieso een goede vooruitgang zou zijn. Het kan zijn dat je er compleet anders tegenaan kijkt en dat je niet per se behoefte aan mods hebt, waarbij je tevreden bent met de vanilla content. Dat kan natuurlijk ook, laat je mening hieronder horen.