Bij het aankondigen van Assassin’s Creed: Valhalla werden veel fans enthousiast toen ze te horen kregen dat een oude bekende uit de franchise zou terugkeren: de beruchte “hidden blade” van de Assassin’s. De term zelf suggereert dat het mes in kwestie “hidden”, oftewel verborgen is, wat bij Assassin’s Creed: Valhalla echter niet helemaal het geval lijkt te zijn.

Je kan het iconische mes namelijk erg duidelijk zien zitten bovenop de pols van het hoofdpersonage. Darby McDevitt, de narrative director van de game, bevestigt dat dit met opzet is gedaan en dat er wel degelijk een gegronde reden achter deze beslissing schuilt:

“It’s something that Eivor feels very strongly about. When he or she gets a hold of this hidden blade, it occurs to Eivor that it would be much more interesting to let people see this weapon, to be conspicuous about it. Vikings were known as having a sense of honor and it was very important that when you killed somebody, that you let people know that you killed them. Oftentimes, people would not be punished for murder if they had a small justification, like, say somebody insulted you. They would not be punished for the murder as long as they admitted to it, as long as they stated openly that ‘Yes, I killed that person because we got into combat.’ And so, having the hidden blade visible is actually kind of an extension of that honor. We want this conspicuous aspect of the blade to be reflected in the way that Eivor presents him or herself to the world.”