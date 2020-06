Jawel, na al een hele hoop eerdere geruchten over het eventuele bestaan van een nieuwe Silent Hill game, duikt nu opnieuw een gerucht op dat dit nieuws lijkt te bevestigen. We hebben het gerucht wederom te danken aan AestheticGamer aka Dusk Golem, die toch wel enigszins serieus genomen mag worden als het op geruchten aankomt. Hij postte het volgende:

“I’ll lay this out again bluntly:

Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it’s in a playable state. The only reason it might not is it’s not a launch game.”