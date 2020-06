Een paar dagen geleden kregen we tijdens een gloednieuwe State of Play aflevering zo’n 24 minuten lang meer informatie over The Last of Us: Part II. Regisseur Neil Druckmann vertelde zo wat meer over zijn visie op de game én de aflevering werd afgesloten met zo’n acht minuten aan gloednieuwe gameplay.

Die acht minuten worden nu in een nieuwe video van PlayStation Access wat meer onder de loep genomen. De commentator heeft inmiddels de kans gekregen de game te spelen en hij vertelt ons graag wat meer over wat er precies gaande is tijdens de gameplay en hoe het voelt om terug te keren naar de wereld van The Last of Us. Je kan de volledige video hieronder bekijken.