Sony Interactive Entertainment heeft zojuist via haar sociale media kanalen laten weten dat de geplande PlayStation 5 conferentie op donderdag 4 juni niet door zal gaan. Reden hiervoor is dat Sony het momenteel niet de juiste timing vindt om de PS5 en de games die ervoor uit komen te vieren. Alhoewel men niet de reden bij naam noemt, heeft dit natuurlijk alles te maken met de protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten.

De protesten begonnen vorige week in Minneapolis, gelegen in de staat Minnesota. Hier werd de zwarte Amerikaan George Floyd slachtoffer van politiegeweld en is hij om het leven gekomen. Hij werd aangehouden voor een vermeend klein vergrijp, maar de agent zat negen minuten lang op de nek van Floyd. Dit alles terwijl Floyd meerdere keren duidelijk maakte niet te kunnen ademen. Zowel de agent in kwestie als agenten die getuige waren van het voorval luisterden niet naar Floyd – wat uiteindelijk hem het leven heeft gekost.

Politiegeweld tegen zwarte mensen is een groot probleem en het is belangrijk dat mensen die protesteren gehoord worden, Sony’s beslissing om nu geen evenement te organiseren is dan ook niet meer dan logisch.