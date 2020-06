InXile Entertainment is met een videoserie bezig waarin zij meer informatie geven over Wasteland 3. Nu is het derde deel van deze ‘developer diary’ beschikbaar en deze focust zich op keuzes en consequenties.

Het is niet bijzonder voor een RPG dat de keuzes die je maakt in de game consequenties hebben, maar de ontwikkelaar wil dit met Wasteland 3 nog meer uitdiepen. Hoofd van de studio, Brian Fargo, en senior writer, Nathan Long, laten in de onderstaande video weten hoe dit zich vertaalt naar de game.