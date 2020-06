Eén van de titels waarvan al bekend is dat deze op de PlayStation 5 zal uitkomen is Godfall. Van deze game is nu een korte video verschenen die één van de klasses teast, waarmee je kan spelen.

De klasse die wordt getoond in de teaser trailer is Silvermane. Het personage wordt getoond en er wordt een klein beetje informatie gegeven en daar zal je het mee moeten doen.

De kans is groot dat de video bedoeld was als voorproefje op het PlayStation 5-evenement van 4 juni, alwaar meer van de game getoond zou worden. Dat evenement gaat niet door, dus hoogstwaarschijnlijk zullen we wat langer moeten wachten op meer informatie over Godfall.