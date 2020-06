Het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare zou deze week van start gaan, maar dit is nu door Activision en Infinity Ward vooruitgeschoven. Via Twitter laten ze weten dat dit niet het juiste moment is om het vierde seizoen van start te laten gaan.

Wanneer het seizoen alsnog van start gaat is niet bekend, mogelijk dat dit volgende week of over twee weken is. Spelers die uitkeken naar dit nieuwe seizoen zullen dus iets langer geduld op moeten brengen.