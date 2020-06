Grand Theft Auto online heeft sinds de release in 2013 meermaals grote updates ontvangen en één van de meest significante toevoegingen was het Diamond Casino & Resort. Dit casino is nu een bekende plek in de game waar wekelijks nieuwe prijzen te winnen zijn bij het Lucky Wheel. Ook kun je daar je fortuin vergroten met deelname aan diverse ‘games’, bovendien is het dé perfecte plek om je geld wit te wassen. Maar wat kun je nu allemaal precies doen in dit casino? Wij zetten het op een rijtje.

Paardenraces

Eén van de meest bekende vorm van gokken in de Grand Theft Auto franchise is het zogenaamde ‘Inside Track betting’, oftewel gokken op paardenraces. Dit kwam al voor in vroegere delen en is ook terug te vinden in het Diamond Casino & Resort. Hier kunnen spelers minimaal GTA$100 winnen en de prijzenpot bij een goede gok kan zelfs oplopen tot maar liefst GTA$10.000, vergelijkbaar wat je kan winnen bij populaire online casino’s met iDEAL. Dit is overigens pas het topje van de ijsberg, want er is nog veel meer te doen en vinden in het casino.

Diverse spelen

In de grote ruimte kun je deelnemen aan allerlei bekende gokspellen die je in een casino treft. Dit loopt uiteen van roulette tot blackjack en van three card poker tafels tot slotmachines. Zet een bepaald bedrag in en beproef je geluk. De prijzenpot kan ook hier behoorlijk fors zijn, maar de echte ‘professionele gokker’ neemt natuurlijk een kijkje in de zogeheten ‘high limit’ ruimte waar enkel penthouse eigenaren naar binnen kunnen. Hier ken men maar liefst tot GTA$50.000 inzetten en dat natuurlijk verveelvoudigen bij een juiste gok.

Lucky Wheel

Geen geld, maar toch een gokje wagen? Dan is er nog het Lucky Wheel. Iedere speler van Grand Theft Auto Online kan eens in de 24 uur geheel kosteloos een slinger aan het wiel geven. Als je geluk hebt, dan ga je met een mooie prijs weer naar huis en vrijwel wekelijks staat er een nieuwe auto die je kunt winnen. Dat is echter lang niet alles, ook kun je chips voor in het casino winnen, een geldbedrag en RP. Daar blijft het niet bij, ook kun je er kleding winnen en kortingskaarten voor auto’s. Hierbij geldt voor elke prijs dat je 5% kans hebt om één van de prijzen te winnen.

Met andere woorden, je gaat altijd met iets naar huis. Daarmee is het sowieso verstandig om geregeld een bezoekje te brengen aan het casino, ongeacht je nu wel of geen geld hebt.