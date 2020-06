Met steeds meer geavanceerde technologie, neemt de complexiteit van games toe. Dit hebben we elke nieuwe generatie gezien, maar de prijs van games is nauwelijks toegenomen in de afgelopen tien jaar. Het valt natuurlijk te hopen dat dat zo blijft, gezien games op zichzelf over het algemeen als vrij duur worden gezien.

Nu verwacht Sony niet dat de prijs van games omhoog gaat, wel voorzien ze een stijging in de kosten om games te kunnen maken. Het is nog niet zeker, maar die verwachting bestaat wel bij Sony, hoewel de stijging in de kosten relatief laag zal blijven. Althans, dat zegt PlayStation CEO Jim Ryan in een gesprek met GamesIndustry.

“I think, to the extent that the technology enables the graphics side of it to become more interesting and life-like, [the games] will become slightly more human intensive and capital intensive to produce.”

“So yes, we think there probably will be an increase in development budgets. We don’t see it as being a massive increase, and that’s why we want to do more faster than we have ever done before, to provide a fertile install base for people who make games to be able to monetise against. If we can keep pace with a likely increase in development costs, then the industry can continue to prosper.”