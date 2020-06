Grand Theft Auto V is alweer bijna zeven jaartjes oud, maar de game blijft nog steeds ongekend populair. De open-wereld game van Rockstar bereikte onlangs zelfs de massieve mijlpaal van meer dan 130 miljoen verkochte exemplaren. Daaruit blijkt wel dat veel mensen nog steeds verzot zijn op de sandbox-titel.

Eén fan is echter wel heel erg ver gegaan om zijn liefde voor de game uit te spreken. Een gebruiker op Reddit met de naam ‘Originartwork’ heeft namelijk zijn vrije tijd gebruikt om de map van GTA V – Los Santos – in een stuk hout te kerven. Het resultaat mag er absoluut wezen, want er is een verbluffend oog voor detail en het is duidelijk dat deze persoon hier heel veel tijd in heeft gestoken.

Je kunt hieronder een aantal kiekjes bekijken van de map, mocht je meer willen zien dan verwijzen we je graag naar het volledige album.