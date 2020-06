Visual Novels behoren niet tot de populairste genres hier, maar kunnen wel degelijk interessante titels opleveren. Wellicht dat Milky Way Prince: The Vampire Star zo’n titel is. De game komt in het derde kwartaal van dit jaar uit voor de pc en zal daarna ook zijn weg vinden naar de Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch.

Milky Way Prince: The Vampire Star is gemaakt door Lorenzo Redaelli en hij heeft zijn eigen ervaringen gebruikt voor de game. Redaelli probeert met zijn titel duidelijk te maken hoe het is om te leven met een persoon die het borderline syndroom heeft.

Buiten de aankondiging van deze visual novel, is er ook een trailer beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken.