We mogen alweer een extra kruisje op de kalender zetten, want op 19 juni verschijnt The Last of Us: Part II dan eindelijk voor de PlayStation 4. Sony heeft de marketingmachine inmiddels ook aangezet en daarom krijgen we steeds beelden van de game te zien, zoals deze gedetailleerde gameplay video.

Vandaag hebben we een nieuwe video in de aanbieding, hoewel het ditmaal om een CGI-commercial gaat. De beelden zijn kort maar krachtig en het is een testament aan Naughty Dog dat ze amper van de echte gameplay beelden te onderscheiden zijn.