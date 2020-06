Sony heeft weer bekendgemaakt welke games we deze maand in de bibliotheek van PlayStation Now mogen verwachten. Het ziet er goed uit, want het betreffen Metro: Exodus, NASCAR Heat 4 en Dishonored 2 die worden toegevoegd.

Voor Metro: Exodus geldt dat de game tot 30 november 2020 te downloaden én te streamen is. De andere twee games, Dishonored 2 en NASCAR Heat 4, hebben geen beperkte beschikbaarheid en zijn dus (vooralsnog) voor altijd beschikbaar via de service.

Metro: Exodus

Dishonored 2

NASCAR Heat 4