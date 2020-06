Het is al bekend dat er dit jaar geen nieuw deel in de WWE 2K-serie zal verschijnen. Visual Concepts wil met WWE 2K22 de nare smaak van WWE 2K20 wegspoelen en doet er dan ook alles aan om dit te bewerkstelligen. Voor de broodnodige inspiratie wordt er nu gekeken naar oude worstelgames die heel erg populair waren.

Patrick Gillmore is het nieuwe hoofd van de WWE 2K-serie en hij heeft via Reddit laten weten wat zijn ideeën voor het nieuwste deel in de franchise zijn. Volgens Gillmore kunnen fans in ieder geval een ‘significante evolutie’ verwachten op het gebied van gameplay.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt er onder andere goed gekeken naar populaire worsteltitels van voorheen, zoals WWF No Mercy – die uitkwam voor de Nintendo 64 – en WWE Smackdown! Here Comes the Pain, die op de PlayStation 2 verscheen.

Daarbuiten kijken ze ook naar worstel- en vechttitels van vandaag de dag. De sterke punten van deze games zullen gebruikt worden voor een sterke ondergrond die de basis van WWE 2K22 moet vormen. Zo hopen ze volgend jaar de serie weer terug op de kaart te zetten en het falen van WWE 2K20 achter zich te laten.

Core gameplay is one of the major investments we’re making in the next instalment—one of six pillars we are focused on disproportionately in development.

We are looking at much-loved previous games like No Mercy or Smackdown: Here Comes the Pain, along with top franchise instalments, and more modern wrestling and fighting games to build an all-new philosophical foundation for the game.

For Accessibility, we’re obsessed with a simple, intuitive interface which has meaning and depth in a wide variety of contexts—i.e. the game is a lot smarter about what the player is trying to do given a gameplay situation (in a grapple, on the ropes, against a turnbuckle, etc.), with consistent inputs regardless of situation.