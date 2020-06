Vanwege de gebeurtenissen in de Verenigde Staten worden verschillende evenementen uitgesteld. Zo zal de Playstation 5 onthulling niet langer morgenavond plaatsvinden en ook de start van het nieuwe Call of Duty: Modern Warfare/Warzone seizoen is uitgesteld.

De lijst met uitgestelde evenementen groeit, want nu voegt ook Night City Wire zich hierbij. Dit evenement zou op 11 juni plaatsvinden, maar wordt nu vooruitgeschoven naar 25 juni. Dit laat CD Projekt RED op Twitter weten.

“We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.”