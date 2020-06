Gisteren kon je een nieuwe commercial van The Last of Us: Part II bekijken, maar deze was wat aan de korte kant. Er is nu ook een verlengde versie beschikbaar gesteld en die kan je onder dit bericht checken.

De verlengde versie van de commercial is niet heel veel langer dan het origineel, maar toch willen we jullie deze video niet onthouden. Er wordt wederom alleen gebruik gemaakt van CGI-beelden, maar het geeft goed de sfeer van de game weer.