Konami was vroeger altijd erg populair onder gamers, maar vandaag de dag is dat een heel ander verhaal. De uitgever/ontwikkelaar staat nu bekend als het bedrijf dat Hideo Kojima ‘wegpestte’ en dat zich tegenwoordig hoofdzakelijk richt op Pachinko-machines. Ook brengen ze slechts mondjesmaat nieuwe games op de markt, waarvan het gros ook nog eens slecht scoort. Toch laat Konami weer van zich horen en wel met een geheel nieuw IP.

Sinds deze week is ‘Skelattack’ te vinden in de PlayStation Store. Nu worden er wel vaker kleine titels aan de digitale winkel van Sony toegevoegd zonder eerdere aankondigingen, maar niet van ‘grote’ uitgevers/ontwikkelaars. Als je op de Store-pagina van Skelattack kijkt, dan zie je dat deze van Konami afkomstig is.

Het Japanse bedrijf heeft dus een geheel nieuw IP in de PlayStation Store gedropt, zonder daar aandacht aan te geven. Is dit gedaan omdat ze sowieso weinig verwachten van deze titel of beschouwen ze zichzelf nu als kleine ontwikkelaar en vinden ze daardoor aankondigingen niet meer nodig? Of is het wellicht omdat ze wat bang waren dat een aankondiging voordat de game beschikbaar zou zijn, zou zorgen voor veel negatieve reacties? Dit doordat zij enigszins uit gratie zijn bij gamers? Het is in ieder geval merkwaardig te noemen en Joost mag weten wat de reden is.

Hoe dan ook, het ziet er in ieder geval naar uit dat er woord wordt gehouden door Konami. Masasi Samo van Konami Europa liet vorig jaar september namelijk weten dat het Japanse bedrijf nog niet klaar is met het maken van console-games.

Ben je benieuwd naar Skelattack, dan kan je hieronder de lanceringstrailer van de game bekijken. Hieruit blijkt dat het gaat om een 2D actie-platformer.