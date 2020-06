Er zijn momenteel verschillende sales actief in de PlayStation Store en daar kwam gisteren nog de Days of Play uitverkoop bij. Ondertussen is er ook nog een nieuwe PlayStation Store deal van de week live gegaan en die omvat ARK: Survival Evolved en alle bijbehorende uitbreidingen. Hieronder alles op een rijtje.

Eerst meer weten over ARK: Survival Evolved? Check dan hier onze review.