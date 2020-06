2K Games kondigde onlangs aan dat ze werken aan een remake van de eerste Mafia. Die game zal in augustus verschijnen en de eerste screenshots lieten een grafisch prachtige game zien, dus dat belooft wat. In de laatste editie van OPM gaat Hanger 13 iets dieper op deze remake in.

De game wordt vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd, wat logisch is voor een remake. Maar om dat te realiseren heeft men bij Hanger 13 een compleet nieuwe engine gemaakt, waarvan het eerste resultaat nu te zien is via de screenshots.

Mafia: Definitive Edition zal voorzien zijn van volledig nieuwe cut-scenes en additionele gameplay sequenties die niet in het origineel zaten. Ook het script is van een update voorzien, waardoor deze remake een andere ervaring zal bieden dan het origineel.

Het doel van Hanger 13 is ook om met deze remake het origineel uit 2002 te verbeteren en te overtreffen, waarmee men in bepaalde zin hetzelfde probeert te doen als wat Capcom deed met de remake van Resident Evil 2.