Epic Games stelde onlangs de Unreal Engine 5 aan de wereld voor met een indrukwekkende techdemo. Deze demo draaide realtime op de PlayStation 5 en later kwam Epic Games nog met een soort liefdesverklaring voor de console van Sony, met name omtrent de SSD die in de PlayStation 5 zal zitten.

In een interview met VG247 doet Epic Games er nog een schepje bovenop, want ze hebben aanpassingen in de engine verricht voor een nog betere performance. Nick Penwarden van Epic Games zegt dat de PlayStation 5 een enorme stap vooruit is in zowel computer- als grafische kracht, maar dat de architectuur van de opslag echt speciaal is.

Dit gaat sneller dan alleen snelle laadtijden, want het zorgt ook voor een hoge performance waardoor ontwikkelaars ontzettend veel data ofwel content per seconde kunnen streamen. Dat zou voor meer gevulde en gedetailleerde omgevingen moeten zorgen. Sterker nog, het zou zelfs het denken omtrent het streamen van content doen veranderen.

De impact van de techniek is zo groot, dat Epic Games een gedeelte van de engine kern heeft herschreven om deze zo optimaal te kunnen laten presteren op de console.

“The PlayStation 5 provides a huge leap in both computing and graphics performance, but its storage architecture is also truly special.

The ability to stream in content at extreme speeds enables developers to create denser and more detailed environments, changing how we think about streaming content. It’s so impactful that we’ve rewritten our core I/O subsystems for Unreal Engine with the PlayStation 5 in mind.