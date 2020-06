Begin dit jaar kwam het treurige nieuws naar buiten dat Dying Light 2 zijn ‘release window’ van lente 2020 niet zou halen. De game werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu is er gelukkig weer wat positiever nieuws te melden over deze titel.

Lead game designer Tymon Smektala heeft tegenover The Escapist laten weten dat Techland bezig is met de laatste loodjes. Dat is goed nieuws, want het uitstellen voor onbepaalde tijd is nooit een goed teken met in het ergste geval een release pas een jaar later.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn. Smektala meldt namelijk ook dat de ontwikkelaar druk bezig is om de releasedatum van Dying Light 2 vast te stellen en het is de bedoeling om gamers hiermee te verrassen. Betekent dit misschien dat de release snel na de aankondiging zal volgen? Laten we het hopen!