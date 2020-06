In de afgelopen tijd heeft THQ Nordic veel van de aankomende tactische game Desperados III getoond. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld kennis kunnen maken met de verleidelijke Kate O’Hara en ook hebben we al de Trophies van de game voorbij zien komen. In Desperados III staat keuzes maken centraal en deze interactieve trailer maakt dat nogmaals duidelijk.

Jij bepaalt wat het plan van aanpak zal worden en je hebt veelal de keuze uit een actievolle of stille aanpak. Na een keuze zullen er logischerwijs gevolgen zijn en dan moet je snel kunnen handelen wil je dit alles overleven. Schiet je er met je revolver op los of ga je toch meer voor de subtiele, stille aanpak?

Maak jouw keuze in de onderstaande trailer en zie wat de gevolgen zijn!