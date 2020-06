Naughty Dog en Sony PlayStation zijn zich volop aan het voorbereiden op de release van The Last of Us: Part II. Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwe beelden, informatie en meer. Vandaag hebben we een nieuwe video voor je, waarin Naughty Dog dieper ingaat op de wereld die je zal betreden.

De game beschikt over diverse locaties die je zal bezoeken waar je verschillende facties, gevaren en meer zult treffen. In deze video komen een aantal ontwikkelaars van Naughty Dog aan het woord om je er meer over te vertellen.

Eerder verschenen er al drie video’s en die kan je hier (verhaal), hier (gameplay) en hier (details) terugkijken. The Last of Us: Part II ligt vanaf 19 juni in de winkels, op 12 juni zullen de reviews echter al online gaan.