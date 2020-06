De Avengers-game van Crystal Dynamics en Square Enix verschijnt binnen enkele maanden op onze favoriete console. En als je het ons vraagt, hebben we verdomd lang moeten wachten voor we een game kregen die focust op ‘Earth’s mightiest heroes’. Het IP schreeuwt namelijk om een speladaptatie vol iconische personages en spectaculaire actie.

Als het aan ontwikkelaars Blue Tongue Entertainment en THQ Australia had gelegen, was een dergelijke game acht jaar geleden al uitgekomen, gelijk met de eerste film. Door het onfortuinlijke faillissement van THQ zag het project echter nooit het levenslicht. Nu krijgen we dankzij de onderstaande beelden toch een glimp van dat wat helaas nooit geweest is.

Opgelet, de footage is uiterst rudimentair, zoals je kan verwachten van een onafgewerkte titel. Toch blijkt de glimp die we hier voorgeschoteld krijgen behoorlijk interessant. De ontwikkelaars hadden er namelijk voor gekozen om gamers te laten spelen als Iron Man, Thor, de Hulk en Captain America… in first person. Het resultaat aanschouw je hieronder.