De remake van Resident Evil 3 evenaarde het hoge niveau van zijn onmiddellijke voorganger misschien niet, maar dat neemt niet weg dat het spel heel wat fans heeft. Wij behoren alleszins tot dat tevreden clubje. En dus volgen we de game – en bij uitbreiding: de franchise – op de voet, om te kijken wat Capcom nog zoal voor ons in petto heeft.

Vandaag: een patch met bug fixes en het nieuws dat we voorlopig geen DLC voor Resident Evil 3 moeten verwachten. Meer zelfs: de kans is klein dat het spel überhaupt met een uitbreiding zal verrijkt worden. Producer Peter Fabiano gaf onlangs namelijk aan dat hij Resident Evil 3 als een afgewerkt product beschouwt. Nadruk op ‘afgewerkt’.

“Resident Evil 3 is a finished product.”

Resident Evil: Resistance is uiteraard een ander verhaal. Capcom beschouwt dit multiplayeruitje van de franchise als een op zichzelf staande game, die wel extra content zal krijgen. Of we daar blij om moeten zijn, laten we aan jullie over.