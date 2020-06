Eergisteren liet Bungie op Instagram per ongeluk uitlekken dat ze op 9 juni nieuwe DLC voor Destiny 2 zouden aankondigen. De post werd snel weer op non-actief gezet, maar zoals gebruikelijk was het kwaad geschied. Eens iets op het internet verschijnt, is het namelijk verdomd moeilijk om het er weer af te krijgen.

De ontwikkelaar heeft dan maar besloten om het nieuws officieel te maken via Twitter. Op 9 juni volgt dus de aankondiging van het nieuwe DLC-hoofdstuk. De ultrakorte teaser in het bericht hint duidelijk naar de verwachte locatie: Europa. Niet het continent uiteraard, wel de maan van gasgigant Jupiter.