Review: Tour de France 2020 – De grootste rittenkoers ter wereld, het moment waar elke wielerfanaat reikhalzend naar uitkijkt, zou normaal gesproken over ongeveer drie weken van start gaan, maar je voelt de bui waarschijnlijk al hangen. Uitgesteld. Het Covid-19-virus heeft de start van deze viering van de fiets verplaatst naar eind augustus. Kan je echter zoals ik niet wachten om Remco Evenepoel of Tom Dumoulin de Planche des Belles Filles te zien opvliegen met hun aerodynamische tijdritfietsen of kan je niet wachten om Team Ineos weer de boel te zien domineren? Dan brengen Cyanide S.A. en Nacon jou de oplossing: Tour de France 2020. Kan deze game de honger naar het grootste wielerevenement stillen of zullen we nog enkele maandjes teleurgesteld moeten wachten op het echte werk?

Pro Leader of Pro Team

Tour de France 2020 kent twee ongeveer identieke carrièremodi, een gewone race-optie waar je een rit of rittenkoers naar keuze kan doen, een paar uitdagingen en een tutorial. Deze tutorial is bovendien ten zeerste aan te raden mocht je nog niet eerder een Tour de France titel gespeeld hebben. Kennis van strategieën zal je wel elders moeten halen en was wel een toevoeging geweest aan de tutorial. Gelukkig heb ik al menig uur verspeeld aan het kijken naar de wielersport en ben ik dus thuis in het reilen en zeilen van de sport. Eens je de tutorial volbracht hebt, kan je aan de slag. Je hebt de keuze uit Pro Leader en Pro Team, waarbij je zelf een fictieve ploeg creëert waarmee jij de top van de wielerwereld wil bereiken. Het enige verschil zit hem in het feit dat je bij Pro Leader een eigen gecreëerde renner in je zelfgemaakte team hebt, terwijl je team in Pro Team alleen uit echte renners bestaat.

Er zijn in totaal zeven rittenkoersen per seizoen, met daarbovenop nog enkele klassiekers, zoals de nieuw toegevoegde Waalse klassieker Luik-Bastenaken-Luik en het wereldkampioenschap. Deze doorloop je en op het einde van het seizoen kan je je fictieve team sterker maken door nieuwe renners aan te trekken en jouw mindere goden te laten vertrekken. Dit geeft enige vorm van progressie, maar naar mijn mening hebben de ontwikkelaars hier een grote vergissing begaan. Je kan namelijk geen echt team besturen in de carrièremodi; je zit vast aan je zelf gemaakte team. Ik ben zeer tevreden dat de optie er is om een eigen team te creëren, maar laat me toch ook met de officiële teams rondrijden. Dit kan wel in de afzonderlijke racemodus, maar dat lijkt desondanks toch een essentieel deel van een carrièremodus.

De fiets moet nog afgesteld worden

Een multiplayer ontbreekt tot op heden, maar niet getreurd. De ontwikkelaar heeft namelijk in een tweet laten weten dat deze er wel aan zit te komen, al is een precieze datum nog niet gekend. Nu ik het toch over ontbrekende dingen heb, ook dit jaar ontbreken er een paar licenties, maar hier heeft de ontwikkelaar laten weten dat Team Ineos en Team Alpecin-Fenix (de ploeg van wereldwonder Mathieu van der Poel) zullen toegevoegd worden na release, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Er is echter ook een editor aanwezig, waarin je zelf naar hartenlust namen van teams en renners kan veranderen. Dit is dan ook waar ik me het eerste uur mee bezig heb gehouden.

Zelfde fiets, nieuw jasje

Nieuw in deze editie van de Tour de France is het first-person perspectief en man, wat een revolutie. Na het voltooien van slechts één rit in first-person, ben ik niet meer overgestapt naar de normale camera-instelling. Je wordt helemaal ondergedompeld in het peloton en zeker tijdens afdalingen gaat je hart sneller pompen. Ik wist niet dat ik deze instelling nodig had, maar nu kan ik niet meer zonder. Een andere toevoeging is het dieper maken van de tijdritten. Deze zijn nu wat moeilijker om te volbrengen, maar met de nieuwe aerodynamische houding die je op bepaalde momenten moet aannemen kan je veel tijd winnen. Dat is echter risicovol, want als je het niet goed inzet kan je er ook veel tijd mee verliezen, dit voegt dus een extra uitdaging aan het geheel toe.

De nieuwe interface tijdens de rit is een goede toevoeging; zo zie je dit jaar een mini-map tijdens de afdalingen, die je kan helpen bij het inschatten van bochten. Ook de AI heeft dit jaar vooruitgang geboekt. Zij zijn nu gretiger in de aanval en je moet maar zorgen dat je kan volgen. Verder is er nog meer oog voor details. Zo kan de AI bochten fout inschatten, waardoor renners tijd verliezen en beginnen te zigzaggen als ze een berg niet meer op geraken, omdat ze buiten adem zijn. Een ander goed detail is dat sommige binnenbochten bij beklimmingen steiler zijn dan buitenbochten. Dit is ook het geval in de echte wereld. Aan de kant van de weg zijn nog steeds de supporters terug te vinden die in verschillende talen jou naar voren stuwen en het gaf me toch altijd nog wat extra moed als ik een Nederlandse vlag zag passeren. Er zijn nog steeds supporters die bij een beklimming op de baan gaan staan, al gaan deze, in tegenstelling tot die in de echte tour, wel voor je aan de kant (een knipoog naar Chris Froome in de Tour de France van 2016).

Lange fietstochten

Je mening over Tour de France 2020 zal sterk afhangen van het feit of je een wielerfan bent of niet. We kunnen ons namelijk perfect inbeelden dat dit een redelijk saaie sport is voor velen om naar te kijken en dus ook om te spelen. Races kunnen wel even duren, zelfs al is er een doorspoeloptie. Zelfs jouw ploegbaas durft zinnen in de mond nemen als: “Lekke band, lekke band! Nee grapje, het was maar om de mecaniciens alert te houden” en “Moest dit een videospel zijn, zou ik toch doorspoelen naar een interessanter stuk van het parcours.” Dit brengt wat humor met zich mee op de saaiere momenten, al is de doorspoelfunctie toch wel een handig gebruiksmiddel. Ben je een wielerfanaat, dan ben je op de dooie momenten je strategie aan het uitdenken, maar vermoedelijk zullen de meesten zich gewoon zitten te vervelen.

Ik wil toch nog even vermelden dat Tour de France 2020 een pak minder ritten aan te bieden heeft dan Pro Cycling Manager 2020, wat eigenlijk de pc-tegenhanger is van de game, gemaakt door hetzelfde team. Daar heb je dezelfde carrièremodi, maar dan met de optie om voor een echt team te rijden. Zo kan je je als renner dus opwerken van een minder goed team naar een topteam. Dit is toch een gemiste kans en lijkt me niet al te moeilijk om te implementeren in de PS4-versie. Misschien iets voor volgend jaar dan maar. Maken al de verschillende ritten jou niet zoveel uit en is het managementaspect minder jouw ding, dan kan je gerust Tour de France 2020 gebruiken om eens lekker digitaal te gaan fietsen door het Franse vasteland.