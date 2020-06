Special: Vijf redenen om uit te kijken naar The Last of Us: Part II – We hebben dit jaar relatief weinig grote releases gezien tot dusver, maar met de aanstaande release van The Last of Us: Part II zien we weer een Triple-A release van Sony zelf verschijnen. Naughty Dog is de ontwikkelaar van dienst en die staat zeer hoog aangeschreven. Het is daarom niet gek dat de verwachtingen buitengewoon hooggespannen zijn. Binnenkort mogen we meer over game gaan vertellen in onze review, maar tot het zover is hebben we vandaag vijf redenen om naar deze game uit te kijken, die we graag met je delen.

Detailvolle omgevingen

Als er één ding is waarin Naughty Dog een ongekroonde koning is, is het wel het creëren van werelden en omgevingen die boven de rest uitsteken. Het gaat dan niet eens zozeer om de omvang of wat je erin kan doen, het zijn de details die het uniek maken. In Uncharted 4 en The Lost Legacy zagen we al fantastisch vormgegeven locaties en Naughty Dog tilt dat met The Last of Us: Part II naar een nog hoger niveau. We betreden de bossen, we gaan de regenachtige omgeving van Seattle in en nog veel meer. Alle omgevingen, binnen en buiten, zullen naar Naughty Dog standaarden weer uitermate fraai vormgegeven zijn met een ongekend oog voor detail. Als we naar hun laatste games kijken, dan weten we dat dat sowieso goed zit. Maar we zijn nu wel wat jaartjes verder, dus Naughty Dog zal ongetwijfeld nog meer uit de PlayStation 4 halen.

Het verhaal gaat verder

Het verhaal van het eerste deel was er één om nooit te vergeten. Wat dat verhaal vooral zo sterk maakte was de sublieme dynamiek tussen de ogenschijnlijk norse Joel en het enthousiaste jonge meisje Ellie. Naarmate de game vorderde kregen ze steeds meer een band en dat zorgde voor een bijzondere ervaring. Het verhaal had op zich ook bij het eerste deel kunnen blijven, maar Naughty Dog vond een manier om het voort te zetten en dat op een zinvolle manier. We gaan meer van Ellie en Joel zien en gezien ze nu een stuk ouder zijn, levert dat natuurlijk nieuwe situaties, ontwikkelingen en relaties op. Naughty Dog is in staat om mooie verhalen te vertellen en aan alles in de interviews, trailers en gameplay beelden valt te proeven dat ze weer een stap verder gaan.

Rijker avontuur

Gezien Joel en Ellie in het eerste deel een lange tocht hebben afgelegd, zijn lang niet alle personages uit het origineel nog aanwezig in het nieuwe deel. De game speelt zich ook vijf jaar later af en dat in een nieuwe omgeving. Dat betekent dat je kennis zult maken met diverse nieuwe personages, waarvan we er al een paar hebben gezien in de trailers en gameplay beelden. Deze personages hebben allemaal tot op zekere hoogte een belangrijke rol in het verhaal en vriend of vijand, Naughty Dog zal de belangrijkste figuren ongetwijfeld nog verder uitdiepen in de game. Dat betekent meer achtergrond, meer diepgang en natuurlijk nieuwe interessante relaties. Dat zou voor een rijker avontuur moeten zorgen, waarbij je als speler nog meer bij de hoofdrolspelers betrokken raakt.

Grote gevaren

De Clickers en alle varianten daarvan zijn natuurlijk dé gevaren die je op onverwachte momenten het vuur aan de schenen leggen. Maar gezien de wereld inmiddels zo veranderd is, schuilt er veel meer gevaar. Dat beperkt zich niet tot de genoemde Clickers, ook zul je facties treffen die niet al te vriendelijk zijn en er nogal dubieuze gewoontes op nahouden. Ook de omgevingen zijn een stuk fragieler dan voorheen. Gebouwen, wegen, nederzettingen en meer worden in veel gevallen niet meer onderhouden en als zaken in verval raken, dan kan er gevaar ontstaan. Nu was het eerste deel bij vlagen een zeer spannend avontuur en Naughty Dog is niet vies van wat heftige setpieces, waarbij de omgeving een grote rol speelt. Nu jaren na het origineel met gebieden en steden die hevig in verval zijn geraakt, loert het gevaar eens te meer. Bovendien vertelde Naughty Dog laatst dat ze nieuwe geïnfecteerde vijanden zullen introduceren. Dat verhoogt de spanning eens te meer en dat alleen al is reden om uit te kijken naar het avontuur en de confrontaties/situaties.

Meer gameplay mogelijkheden

Het eerste deel was tot op zekere hoogte relatief beperkt in de gameplay mogelijkheden. Het bestond vooral uit van A naar B lopen en zo effectief mogelijk de vijanden uitschakelen. Daarvoor kreeg je een variatie van wapens en toebehoren. In The Last of Us: Part II is dat uitgebreid met meer wapens en andere items, en Naughty Dog moedigt creatief omgaan met de middelen aan. Denk dan aan vijanden lokken naar een specifieke plek om meerderen in één keer uit te schakelen, om maar wat te noemen. Maar ook kun je gevechten volledig in stealth aanpakken. Hierbij kun je nu veelvuldig tijgeren, onder voertuigen gaan liggen en meer. Met andere woorden: je krijgt genoeg middelen tot je beschikking om elke confrontatie geheel naar eigen inzicht aan te pakken en dat zorgt voor meer diepgang in de gameplay, alsook een herspeelbaarheid. Dit bijvoorbeeld door situaties in een tweede playthrough anders aan te pakken.

Zo, hier heb je het: vijf redenen om uit te kijken naar The Last of Us: Part II. Vrijdag 12 juni zullen we je er in onze review alles over vertellen en de game ligt vanaf 19 juni in de winkels.