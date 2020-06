Gisteren kon je op PSX-Sense lezen dat Konami met een nieuwe game op de proppen was gekomen: Skelattack. Deze titel is gemaakt door Ukuza en dit zal niet de laatste titel van een Westerse ontwikkelaar zijn die door Konami wordt uitgegeven.

Senior European brand en business development manager Richard Jones heeft in een interview met GamesIndustry laten weten dat het Japanse bedrijf zijn portfolio gaat verbreden. Dit gaan ze onder andere doen door games uit te geven van Westerse ontwikkelaars. We zullen de komende tijd dus meer titels voorbij zien komen die als uitgever Konami achter zich hebben.

“The drive is towards publishing more titles from Western studios. So the focus for the European team is domestic audiences. Obviously everyone knows Konami, we have studios and teams in Japan, we have many well-known, well loved IPs. They’re all being managed and looked after by our studios in Japan, and what we’re looking for is complementary titles, to build the portfolio with things that perhaps [are] new to Konami — Western titles for Western audiences.”