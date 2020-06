Als je Gran Turismo Sport wilt gaan spelen, dan zal je zien dat er een nieuwe update voor de game beschikbaar is. Versie 1.60 is niet heel erg groot – 324.5 MB – en pakt ook slechts een klein aantal problemen aan.

De belangrijkste verbetering die de nieuwe patch doorvoert is dat botsingen wat minder impact hebben in online races, behalve in Lobby Races. In dat soort races blijft de impact zoals het was.

De volledige lijst van patch 1.60 is als volgt: